Важнейший матч для сборной Казахстана на ЧМ-2023

20 мая наша команда сразится с хозяевами турнира. Аналитики Olimpbet дают свои расклады на встречу, от которой во многом зависит дальнейшая судьба подопечных Галыма Мамбеталиева.

Группа В. Казахстан – Латвия. 20 мая, 23:20 (время Астаны)

Этот матч чрезвычайно важен для обеих сборных. Если выиграют казахстанцы, то они гарантируют себе сохранение прописки в элитном дивизионе мирового хоккея на будущий сезон. Латвийцы же в случае победы максимально приблизят себя к решению задачи по выходу в четвертьфинал.

Встречаются команды приблизительно одного уровня, причем и те, и другие за последний год достаточно сильно сдали. Большинство игроков сборной Латвии, представляющих рижское «Динамо», лишились серьезной игровой практики по причине выхода этого клуба из состава Континентальной хоккейной лиги.

Казахстан же перед стартом ЧМ-2023 кардинально изменил свой состав, отказавшись от услуг всех натурализованных легионеров, приехав выступать в Ригу местными воспитанниками.

На стороне хозяев мирового первенства – преимущество своего льда и зрительская поддержка, которые могут оказать решающее значение в матче сопоставимых по классу соперников. А эксперты Olimpbet вообще видят в команде-хозяйке однозначного фаворита: П1 – 7.05, Х – 5.48, П2 – 1.35.

Однако не лишним будет напомнить, что на ЧМ-2021, который, к слову, также проходил в Риге, Казахстан обыграл Латвию по буллитам.

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