Том Леффлер о Головкине: «Он не собрался на пенсию. Геннадий находится в поиске больших имен»

Промоутер Том Леффлер, сотрудничающий с бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, поделился информацией о том, чем в настоящее время занят боксер.

— Геннадий сейчас проводит время со своей семьей. У него трое детей, а его старший сын — великолепный хоккеист. Он так много заработал благодаря боксу, что для него совершенно естественно немного отвлечься и решить, что он хочет делать дальше со своей карьерой. Джонатон Бэнкс тренирует Геннадия, он сейчас здесь, со мной, и мы работаем в одной команде. Мы просто подождем и посмотрим, что хочет делать Геннадий. Как только он примет решение о своем будущем, мы как команда его поддержим.

Пока что никто из нас не слышал, что GGG больше не хочет боксировать. То, что он отказался от своих титулов, не означает, что он собрался на пенсию. Он просто находится в поиске больших имен. После трех боев с Канело и больших поединков, которые он провел за свою карьеру, ему нужны более именитые соперники, способные его мотивировать, — сказал Леффлер в интервью Pro Box TV.

Бросил ММА, был отчислен из универа из-за пропусков, а теперь рвется на Олимпиаду. История 19-летнего Санжара Ташкенбая

🥇🥇🥇🥇🥈У Казахстана четыре золота и серебро на ЧМ по боксу! У сборной второе место в общем зачете, впереди только Узбекистан

Дильшода Умарова: тренируется с бойцами UFC в Тайланде, работает с детьми и уже билась за пояс лиги Naiza