Прогноз и коэффициенты на ЧМ по хоккею Казахстан – Латвия 20 мая

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После второй победы на Чемпионате мира по хоккею сборная Казахстана встретится с хозяйкой льда – сборной Латвии.

Казахстан сотворил вторую сенсацию, пусть и по буллитам, но выиграв крепкую сборную Словакии. Таким образом, сейчас в активе казахстанской команды 4 очка.

Латыши благодаря трем победам над сборными Словении, Норвегии и Чехии (в овертайме) идут на четвертом месте в группе, претендуя на выход в плей-офф.

Этот матч начнется 20 мая в 23:20 по времени Астаны. В прямом эфире игру покажет телеканал QAZSPORT.

Букмекеры явным фаворитом считают хозяев, на чью победу  дают коэффициент 1,33. Победа Казахстана оценивается в 8. Ничья в основное время – 5,75.

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