Шарипов узнал соперника по бою 27 мая
Казахстанский полулегковес Нурберген Шарипов (11-3) проведет бой против египтянина Ахмеда Эль-Гариба (7-5) на турнире OCTAGON 45
Египтянин все свои 7 побед одержал досрочно.
Бой пройдет 27 мая в Алматы.
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