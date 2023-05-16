Кичигин проведет бой с бразильцем на OCTAGON 45

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Георгий Кичигин OCTAGON Спорт Казахстана

Один из самых титулованных бойцов Казахстана Георгий Кичигин (27-10) выступит на турнире OCTAGON 45, где проведет бой с бразильцем Нилсоном Оливейрой (20-9).

Бой пройдет 27 мая в Алматы.

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