Кичигин проведет бой с бразильцем на OCTAGON 45

Один из самых титулованных бойцов Казахстана Георгий Кичигин (27-10) выступит на турнире OCTAGON 45, где проведет бой с бразильцем Нилсоном Оливейрой (20-9).

Бой пройдет 27 мая в Алматы.

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