Чемпион OCTAGON Дамир Туленов о бое Максум – Нем: «Шансы очень большие»
Чемпион OCTAGON Дамир Туленов о дебютном бое в UFC Азата Максума, чьим соперником станет опытнейший американец Тайсон Нем:
«Шансы очень большие. Азат умеет и в стойке подраться, и борьба у него на очень высоком уровне. Пожелаем ему удачи и хорошей подготовки»
Поединок Максум — Нэм пройдет 15 июля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.
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