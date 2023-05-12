Чемпион OCTAGON Дамир Туленов о бое Максум – Нем: «Шансы очень большие»

Чемпион OCTAGON Дамир Туленов о дебютном бое в UFC Азата Максума, чьим соперником станет опытнейший американец Тайсон Нем:

«Шансы очень большие. Азат умеет и в стойке подраться, и борьба у него на очень высоком уровне. Пожелаем ему удачи и хорошей подготовки»

Поединок Максум — Нэм пройдет 15 июля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

У Жумагулова не задался год в UFC: сорвалось уже три боя, а дата следующего поединка пока под вопросом

Деметриус Джонсон о Кайрате Ахметове: «Он – потрясающий боец»

Исмагулов проведет бой с представителем топ-15 UFC