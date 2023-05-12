Чемпион OCTAGON Дамир Туленов о бое Максум – Нем: «Шансы очень большие»

Теги MMA Тайсон Нэм Sports.ru - Казахстан Азат Максум OCTAGON Спорт Казахстана

Чемпион OCTAGON Дамир Туленов о дебютном бое в UFC Азата Максума, чьим соперником станет опытнейший американец Тайсон Нем:

«Шансы очень большие. Азат умеет и в стойке подраться, и борьба у него на очень высоком уровне. Пожелаем ему удачи и хорошей подготовки»

Поединок Максум — Нэм пройдет 15 июля на турнире UFC Fight Night в Лас-Вегасе.

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