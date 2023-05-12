Дамир Толенов о сроках дебюта в UFC: «Думаю, что еще рано забегать наперед»

Боец MMA из Казахстана Дамир Толенов, выступающий в лиге Octagon, рассказал о сроках дебюта в UFC.

– Вы уже обращались к главе UFC Дане Уайту после победы над Ибодилоевым. Насколько вы сейчас близки к тому, чтобы дебютировать в американской организации?

– Думаю, что еще рано забегать наперед. Надо выйти и показать яркий бой, чтобы заметили матчмейкеры. Надо выходить и показывать хороший бой.

– Как известно, матчмейкеры UFC ценят не только победы, но и зрелищные выступления бойцов. Этот момент как-то сидит в голове при каждом новом выходе в клетку?

– Перед выходом в клетку, конечно, такого нет. Просто работаешь так, как делаешь это в зале. Есть определенная схема, по которой мы готовимся к бойцам – по ней и работаем. Шоу – это, когда уже в моменте чувствуешь свое преимущество над соперником.

– Хотели бы отправиться в лучшую лигу мира прямиком из OCTAGON, как это уже сделал Азат Максум или есть и другие варианты?

– Прямиком из OCTAGON? Конечно, для меня это было проще и легче, чем драться еще где-то на стороне. Это было бы очень даже круто, – отметил Толенов.

Толенов 27 мая проведет третью защиту титула OCTAGON в бою против визави из Кыргызстана Алманбета Абдывасы-уулу (11-6).

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