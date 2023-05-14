Нурбек Оралбай завоевал четвертую золотую медаль Казахстана на ЧМ в Ташкенте
В финале ЧМ по боксу в Ташкенте в весе до 80 кг Нурбек Оралбай побеждает раздельным решением судей этнического казаха их Китая Токтарбека Танаткана и становится чемпионом мира по боксу.
Жанибек Алимханулы защитил титул WBO: мощно нокаутировал Батлера во втором раунде, а после боя вызвал Канело и Чарло
Есть первое золото у Казахстана на ЧМ по боксу🔥 Санжар Ташкенбай разобрал боксера из Грузии, у Бекбауова – серебро
Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая
Комментарии