Асланбек Шымбергенов – чемпион мира по боксу

Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов в весе до 71 кг выигрывает единогласным решением судей у представителя Узбекистана Саиджамшида Джафарова и становится чемпионом мира по боксу.

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Есть первое золото у Казахстана на ЧМ по боксу🔥 Санжар Ташкенбай разобрал боксера из Грузии, у Бекбауова – серебро

Организаторы ЧМ по боксу прервали гимн Казахстана на церемонии награждения Санжара Ташкенбая