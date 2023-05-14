Асланбек Шымбергенов – чемпион мира по боксу

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Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов в весе до 71 кг выигрывает единогласным решением судей у представителя Узбекистана Саиджамшида Джафарова и становится чемпионом мира по боксу.

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