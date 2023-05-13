Бакытжанулы о дебюте Азата Максума в UFC: «В бое с Нэмом он будет фаворитом»

Асылжан Бакытжанулы поделился своим мнением относительно дебюта соотечественника Азата Максума в UFC:

«Азата я знаю хорошо, он разносторонний боец. Поединок с Тайсоном Нэмом для него станет очень хорошей проверкой. Азат заинтересовал UFC своим рекордом без поражений, при этом он многие бои закончил досрочно. Думаю, что Азат будет фаворитом в бое с Нэмом»

Поединок Нэм – Максум состоится 15 июля.

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