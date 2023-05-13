Бакытжанулы о дебюте Азата Максума в UFC: «В бое с Нэмом он будет фаворитом»

Теги UFC MMA Тайсон Нэм Sports.ru - Казахстан Азат Максум Спорт Казахстана

Асылжан Бакытжанулы поделился своим мнением относительно дебюта соотечественника Азата Максума в UFC:
«Азата я знаю хорошо, он разносторонний боец. Поединок с Тайсоном Нэмом для него станет очень хорошей проверкой. Азат заинтересовал UFC своим рекордом без поражений, при этом он многие бои закончил досрочно. Думаю, что Азат будет фаворитом в бое с Нэмом»
Поединок Нэм – Максум состоится 15 июля.

У Жумагулова не задался год в UFC: сорвалось уже три боя, а дата следующего поединка пока под вопросом

Деметриус Джонсон о Кайрате Ахметове: «Он – потрясающий боец»

Исмагулов проведет бой с представителем топ-15 UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий