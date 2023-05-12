Фаниль Рафиков про бой с Мири Садыговым: «У нас много общих знакомых, но это наша работа»

Казахстанский боец Фаниль Рафиков оценил ближайшее противостояние в лиге «Наше Дело» против россиянина Мири Садыгова:

«У нас с Мери много общих знакомых, мы друг друга давно знаем, я бы не хотел с ним драться, но это наша работа, за которую нам платят деньги»

У Жумагулова не задался год в UFC: сорвалось уже три боя, а дата следующего поединка пока под вопросом

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