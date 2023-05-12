Возвращение Рыбакиной и битва Бублика: первые ракетки Казахстана сыграют в Риме

На грунтовом «тысячнике» в Риме сегодня свои матчи проведут сильнейшие теннисисты Казахстана. Александра Бублика ждет непростое противостояние, а Елена Рыбакина будет доказывать свою состоятельность после предыдущих провалов.

Александр Бублик (Казахстан) – Бен Шелтон (США). 12 мая, 18:50 (время Астаны)

Первая ракетка Казахстана и 49 ракетка мира Александр Бублик добрался на грунтовом «тысячнике» до второго круга. В своем первом матче он одержал убедительную победу над испанцем Педро Мартинесом, который хоть и не входит даже в топ-100, но глиняное покрытие является для него профильным. Бублик по традиции ломал ракетку по ходу матча, но выиграл менее чем за два часа и всего в два сета (6:3, 7:6).

Для Шелтона, занимающего в рейтинге АТР 35 место, турнир в Риме станет уже шестым подряд на грунте в нынешнем сезоне. Причем предыдущий был «Челленджер», где он проиграл в полуфинале. В Италии Шелтон стартует со второго круга. С Бубликом они до этого не пересекались. Но объединяет теннисистов одно – они оба не впечатляют своим мастерством на грунте, хотя отдельные матчи могут вытащить.

Эксперты Olimpbet в этом матче не видят явного фаворита – П1 – 1.99, П2 – 1.81. Учитывая примерное равенство соперников, можно ожидать, что борьба получится затяжной, возможно с тай-брейками. Коэффициент на Тотал больше (22.5) – 1.82.

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Новак Джокович (Сербия) – Томас Мартин (Аргентина). 12 мая, 23:00

Главная звезда современного тенниса Новак Джокович не выходил на корт целых три недели. Сильнейший теннисист мира еще в апреле сенсационно не смог пройти в полуфинал грунтового турнира в Боснии и Герцеговине. Там он проиграл своему менее известному соотечественнику Душану Лайовичу и с тех пор на кортах не появлялся.

35-летний серб может и не блестяще начал сезон на земле, но это еще не показатель. Обычно он разыгрывается в последствии и может снести всех на своем пути уже в Риме, не дожидаясь «Ролан Гаррос». Тем более, на предыдущем турнире сказались его проблемы с локтем. И если за минувшие три недели Ноле восстановился, то он может подтвердить свой статус одного из сильнейших грунтовиков Мирового Тура и защитить свой прошлогодний титул чемпиона римского «тысячника».

Томас Мартин, занимающий 61 место в рейтинге, является финалистом турнира в американском Хьюстоне, но с тех пор дальше второго круга не проходил.

Аналитики Olimpbet уверены в победе сильнейшего теннисиста планеты – П1 – 1.11, П2 – 6.6. Очень маловероятно, что Мартин, который является классическим грунтовиком, сможет навязать Джоковичу борьбу. Коэффициент на победу серба в двух сетах – 1.41.

Жасмин Паолини (Италия) – Елена Рыбакина (Казахстан). 13 мая, 00:30

Елена Рыбакина, поднявшаяся на шестое место в мировом рейтинге, уверенно набирает очки. В Риме она стартует со второго круга матчем против итальянки Жасмин Паолини, не входящей в топ-50.

Первая ракетка Казахстана не очень удачно провела два предыдущих турнира на грунте, но все, очевидно, из-за травмы, которая проявилась в Штутгарте. Рыбакина пропустила две недели и хочется верить, что этого времени ей для восстановления хватило.

Паолини для казахстанской теннисистки серьезной угрозы не представляет. В этом году для нее успех – выиграть хотя бы один матч в основной сетке, а в Риме она это уже сделала в первом круге.

Самый популярный букмекер Казахстана уверен, что Рыбакина без проблем пройдет эту соперницу и окажется в третьем круге – П1 – 4.77, П2 – 1.18. Предполагаемый исход – победа казахстанки с форой по геймам (-5.5) – 1.97.

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