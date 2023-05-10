Лига чемпионов: итальянское сражение за выход в финал

Аналитики Olimpbet составили коэффициенты на полуфинальный матч ЛЧ-2022/23 между «Миланом» и «Интером».

«Милан» – «Интер». 11 мая, 01:00 (время Астаны).

В этом противостоянии преимущество своего поля будет абсолютно формальным: за выход в финал спорят команды, представляющие не просто одни страну и город, они делят между собой один стадион. Правда, «Милан» предпочитает называть свою арену «Сан-Сиро», а для «Интера» она носит имя легенды клуба Джузеппе Меаццы.

Определить фаворита в миланской паре невероятно трудно, их спор – это самое настоящее дерби, со всеми вытекающими из этого определениями обстоятельствами и нюансами.

К примеру, в прошлом, чемпионском для «россонери» сезоне, «нерадзурри» разгромили земляков в полуфинале Кубка Италии, а затем и в борьбе за Суперкубок страны. А в текущем первенстве Италии «Милан» с «Интером» обменялись домашними победами.

Преимущество коллектива Стефано Пиоли может заключаться в том, что «красно-черные» уже выбили из розыгрыша ЛЧ одну итальянскую команду – свежеиспеченного обладателя «скудетто» «Наполи». Тогда как у «Интера» в соперниках по плей-офф пока были исключительно португальские клубы – сначала «Порту», а затем «Бенфика».

Однако эксперты Olimpbet полагают, что в противостоянии земляков предпочтительнее шансы на успех у «черно-синих». Причем как по сумме двух встреч (Проход: «Милан» – 2.3. Проход: «Интер» – 1.6), так и в формально гостевом матче (П1 – 3.09, Х – 3.14, П2 – 2.54).

Даже по угловым аналитики отдают преимущество команде Симоне Индзаги: П1 – 2.55, Х – 9, П2 – 1.75.

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