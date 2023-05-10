Рустем Кудайбергенов получил второй бой в UAE Warriors

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Казахстанский боец Рустем Кудайбергенов (6-2) получил второй бой в UAE Warriors.

Его соперником станет непобежденный представитель Таджикистана Абдулло Ходжаев (3-0). Абдулло, как и Рустем провел один бой в лиге, выиграв норвежца Йонсена решением.

Бой Кудайбергенов – Ходжаев пройдет 20 мая. В этом же карде выступит и Санжар Адилов.

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