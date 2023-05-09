Скончался участник ультрамарафона в Алматинской области

9 мая во время ультрамарафона Tengri Ultra trail, который проходил в долине реки Или близ Алматы от остановки сердца скончался участник забега 41-летний Руслан Жолдыбаев.

«С горечью в сердце хотим сообщить, что в этом году Tengri Ultra был омрачен трагедией — за несколько метров до финишной арки скончался атлет Руслан Жолдыбаев, у него остановилось сердце. Руслану был 41 год и он не был новичком в спорте — в стартах Экстремальной Атлетики он участвовал с 2017 года и этот «Тенгри» был для него четвертым», – говорится в публикации организаторов спортивного мероприятия.

Как отмечают организаторы, Жолдыбаеву сразу стали оказывать первую помощь силами бригады интенсивной терапии, дежурившей на соревнованиях, но спасти его не удалось.

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