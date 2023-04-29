Адилов подписал контракт с UAE Warriors

Казахстанский боец Санжар Адилов подписал контракт с лигой UAE Warriors.

Дебютирует Санжар в арабской лиге 20 мая на турнире в Абу-Даби.

Два последних боя Адилов провел в Alash Pride.

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