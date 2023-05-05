Боец UFC Жумагулов: «Я привык, что россияне неправильно говорят слово тенге»

Боец UFC из Казахстана Жалгас Жумагулов прокомментировал произношение россиянами названия национальной валюты Казахстана – тенге.

— Как ты относишься к тому, когда русские говорят «тЭнге», а не «тЕнге»?

— Я уже привык к этому. У нас сейчас после этой мобилизации очень много набежало [русских], уже не удивляешься. Вначале, да, смешно было, а сейчас уже понимаешь. Уже различаешь сразу, когда разговор идет.

— Но за это не стоит ругать их? Потому что некоторым [казахам это не нравится]...

— А че здесь ругать? Тяжело высказывать [произносить] эти слова. Сейчас в Америке мне тоже там... какие-то слова я говорю — тоже смеются, например, не понимают. Наоборот, надо помогать, помогать, – сказал Жумагулов.

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