Где и во сколько смотреть бой Жалгаса Жумагулова в UFC

В воскресенье, 7 мая, казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов проведет свой бой с дебютантом промоушена Рафаэлем Рамосом Эстевамом (11-0).

Этот бой пройдет в США и состоится в рамках турнира UFC 288.

Бой Жумагулов — Эстевам можно будет посмотреть на официальном сайте UFC. Ориентировочное время начала — 04:30 по времени Астаны (7:30 МСК).

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