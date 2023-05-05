Где и во сколько смотреть бой Жалгаса Жумагулова в UFC

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

В воскресенье, 7 мая, казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов проведет свой бой с дебютантом промоушена Рафаэлем Рамосом Эстевамом (11-0).

Этот бой пройдет в США и состоится в рамках турнира UFC 288.

Бой Жумагулов — Эстевам можно будет посмотреть на официальном сайте UFC. Ориентировочное время начала — 04:30 по времени Астаны (7:30 МСК).

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