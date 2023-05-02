Octagon о невыплате гонорара Шариповой: «Лига никогда не нарушала своих обязательств»

В лиге MMA Octagon прокомментировали заявление Фирузы Шариповой о задержках гонорара за последний бой.

«По контракту лига выплачивает гонорар в течение десяти рабочих дней (!). Лига никогда не нарушала своих обязательств и всегда выплачивала все гонорары в срок! Гонорар будет выплачен лигой в срок, указанный в контракте. При этом стоит отметить, что сегодня первый рабочий день после проведенного боя Фирузой Шариповой», – отметили в лиге.

На турнире Octagon 44 29 апреля Шарипова одержала победу над россиянкой Илоной Бондаренко. После боя спортсменка заявила о задержках по оплате за бой.

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