Octagon о невыплате гонорара Шариповой: «Лига никогда не нарушала своих обязательств»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Фируза Шарипова OCTAGON Спорт Казахстана

В лиге MMA Octagon прокомментировали заявление Фирузы Шариповой о задержках гонорара за последний бой.

«По контракту лига выплачивает гонорар в течение десяти рабочих дней (!). Лига никогда не нарушала своих обязательств и всегда выплачивала все гонорары в срок! Гонорар будет выплачен лигой в срок, указанный в контракте. При этом стоит отметить, что сегодня первый рабочий день после проведенного боя Фирузой Шариповой», – отметили в лиге.

На турнире Octagon 44 29 апреля Шарипова одержала победу над россиянкой Илоной Бондаренко. После боя спортсменка заявила о задержках по оплате за бой.

Рахмоновы пойдут по стопам Шевченко, Усмана, Бернса и других. Но есть уникальность

Казахстанец Кособуцкий близок к встрече с Тайсоном Фьюри: до боя с «цыганским королем» остался один шаг

Шавкату Рахмонову нашли соперника на лучший бой года в UFC

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий