Фируза Шарипова обратилась к Octagon: «Будьте добры оплатить нам гонорары»

Боксер и боец MMA Фируза Шарипова после боя в лиге MMA Octagon обратилась к администрации промоушена.

«Давайте будем честно выполнять обещанные условия. Я и моя соперница выполнили все условия. Будьте добры оплатить нам гонорары. Все ваши отговорки выглядят смешно, нелепо. Вы ночью позвали моего менеджера к себе в номер для того, чтобы он подписал непонятные документы, которые совершенно не связаны с этим поединком взамен на гонорар. На следующий день после того, как я написала вам, вы начали кормить меня завтраками, обедами, ужинами.

Прошло уже несколько дней после боя. Давайте отнесемся к этому серьезно. И не нужно кормить меня завтраками. Я не маленькая девочка, чтобы сидеть и бегать за вами», — сказала Шарипова.

На турнире Octagon 44 Шарипова одержала победу над россиянкой Илоной Бондаренко. Бой состоялся 29 апреля.

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