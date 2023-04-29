Казахстанский тяжеловес Адиль Аканов нокаутировал боксера без побед в карьере

В дебютном бою в профи казахстанский боксер тяжелого веса Адиль Аканов нокаутировал 41-летнего боксера из Таиланда Порнвиссану Сувароса (0-8).

Поединок был рассчитан на четыре раунда, но закончился в третьем – казахстанец отправил соперника в нокаут.

Таким образом, Аканов с победы дебютировал в профи, тогда как Суварос потерпел девятое поражение в карьере.

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