Казахстанский тяжеловес Адиль Аканов нокаутировал боксера без побед в карьере
В дебютном бою в профи казахстанский боксер тяжелого веса Адиль Аканов нокаутировал 41-летнего боксера из Таиланда Порнвиссану Сувароса (0-8).
Поединок был рассчитан на четыре раунда, но закончился в третьем – казахстанец отправил соперника в нокаут.
Таким образом, Аканов с победы дебютировал в профи, тогда как Суварос потерпел девятое поражение в карьере.
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