Уроженка Казахстана Алексеева не сделала вес перед дебютом в UFC

Уроженка Казахстана Ирина Алексеева не сделала вес перед дебютом в UFC. Весы показали 63,5 кг, что составило почти на 2 кг разрешенной нормы.

Ее соперница Стефани Эггер показала на весах – 61,23 кг.

Пока нет официального решения, состоится этот бой со штрафным процентом от гонорара в адрес оппонента, или же швейцарка откажется проводить бой.

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