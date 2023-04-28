Уроженка Казахстана Алексеева не сделала вес перед дебютом в UFC

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Ирина Алексеева Спорт Казахстана

Уроженка Казахстана Ирина Алексеева не сделала вес перед дебютом в UFC. Весы показали 63,5 кг, что составило почти на 2 кг разрешенной нормы.

Ее соперница Стефани Эггер показала на весах – 61,23 кг.

Пока нет официального решения, состоится этот бой со штрафным процентом от гонорара в адрес оппонента, или же швейцарка откажется проводить бой.

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