Боец UFC Джек Делла Маддалена: «Я точно подерусь с Шавкатом Рахмоновым»

Боец UFC из Австралии Джек Делла Маддалена (14-2) прокомментировал возможность поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (17-0).

— Что заставило тебя вызвать на бой Шавката несколько раз?

— Он просто молод и восходящая звезда. Я тоже молод. Думаю, что это имеет смысл. Мне кажется, что многие парни в топ-5 не хотят драться друг с другом. Они говорят, что хотят титульный бой. Думаю, я точно подерусь с Шавкат как-нибудь.

— Что ты думаешь о его бое с Джеффом Нилом?

— Это было сумасшествие. Я думаю, что по Шавкату несложно попасть. Джефф Нил не сделал вес и, я думаю, что что-то было с ним не то. Однако он все равно попал несколько хороших ударов. Мне кажется, до этого боя все считали Шавката непобедимым, но сейчас такого нет, – сказал австралиец.

Маддалена идет на серии из четырех побед подряд в UFC в четырех боях и на данный момент занимает 13-ю строчку рейтинга полусредневесов, в то время как Рахмонов располагается на шестой позиции.

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