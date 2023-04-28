Рыбакиной предрекли победу на старте турнира в Мадриде

В Испании проходят «тысячники», на грунтах которых сражаются первые ракетки Казахстана Елена Рыбакина и Александр Бублик. Подробности матчей – в аналитике от Olimpbet.

Анна Калинская (Россия) – Елена Рыбакина (Казахстан). 28 апреля, 17:00 (время Астаны)

Елена Рыбакина, седьмая ракетка мира, на этом «Мастерсе» стартует со второго круга. На прошлом грунтовом турнире в немецком Штутгарте она неожиданно снялась из-за травмы. Хотя больше было похоже, что из-за усталости. Но теперь, по признанию теннисистки, она чувствует себя хорошо и с нетерпением ждет возможности вступить в борьбу.

В соперницы по 1/32 финала казахстанке досталась россиянка Анна Калинская, не входящая в топ-50. Двумя неделями ранее в Чарльстоне она добралась до четвертьфинала, но потом сидела без игровой практики, восстанавливаясь после травмы. А в первом матче в Мадриде не без труда обыграла чешку Бренду Фрухвиртову из второй сотни (2:6, 6:4, 6:4).

Несмотря на то, что переход на глину дался Рыбакиной непросто, эксперты Olimpbet считают ее безоговорочным фаворитом данной встречи – П1 – 4.1, П2 – 1.24. Вероятнее всего, казахстанка разберется с соперницей в два сета, здесь коэффициент – 1.68. Кэф же на то, Калинская сможет зацепить один сет, как и в предыдущей встрече с Рыбакиной, – 3.8.

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Александр Бублик (Казахстан) – Хольгер Руне (Дания). 28 апреля, 20:45

Лучший теннисист Казахстана Александр Бублик выступление в Мадриде начал с успешной игры в первом круге против колумбийца Даниэля-Элаи Галана (7:6, 6:7, 6:4). И это была его первая победа на грунте в нынешнем сезоне. Но теперь предстоит соперник посерьезнее – седьмая ракетка мира Хольгер Руне.

19-летний датчанин очень неплохо выступает в нынешнем сезоне и на харде, и на грунте. На глиняном покрытии в Монте-Карло он дошел до финала, затем защитил свой титул в Мюнхене. В Мадриде Руне тоже может выбить многих сильных игроков.

По мнению аналитиков Olimpbet, Бублик, не способный проявить свои сильнейшие качества на ненавистном грунте, не станет серьезной проблемой для молодого датчанина. Вероятней всего Руне продлит свою победную серию, а казахстанец, увы, зачехлит ракетку – П1 – 5.98, П2 – 1.13.

Ига Свентек (Польша) – Джулия Грабер (Австрия). 29 апреля, 00:00

Первая ракетка мира Ига Свентек также начинает свое выступление в Мадриде с 1/32 финала. Польская теннисистка считается главной фавориткой турнира, и, естественно, встречи против малоизвестной австрийки, плетущейся в конце первой сотни рейтинга WTA.

Свентек на предыдущем грунтовом турнире в Штутгарте защитила свой титул и теперь идет за трофеем в Мадриде. Грабер же на высокие титулы не претендует, периодически отправляясь выступать на «Челленджерах». Очевидно, что проиграть польская теннисистка, тем более во втором круге, может разве что из-за травмы.

Самый популярный букмекер Казахстана не ждет интриги в этом матче. Можно смело ставить на то, что Свентек легко разберется со своей соперницей. Коэффициент на П1 со счетом 2:0 – 1.11. Если же по каким-то причинам Грабер одержит победу, ее можно будет назвать сенсационной – П1 – 1.01, П2 – 16.

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