«Ак Барс» – ЦСКА: серия возвращается в Москву

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 27 апреля состоится шестой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Станет ли он последним в противостоянии «армейцев» и «барсов»

 

ЦСКА (Москва) – «Ак Барс» (Казань). 27 апреля, 22:30 (время Астаны)

Счет в серии – 3:2.

«Армейцы» были очень близки к тому, чтобы завершить серию уже по итогам пятого матча, состоявшегося 25 апреля в столице Татарстана. ЦСКА открыл счет в той встрече, долгое время полностью контролировал ситуацию на льду и ничего не позволял «Ак Барсу» у своих ворот.

Но лидерам казанцев Александру Радулову и Вадиму Шипачеву в самый нужный момент удалось реализовать большинство, после чего «барсов» было уже не остановить – в третьем периоде Станислав Галиев забросил победную для команды Зинэтулы Билялетдинова шайбу – 2:1. Оборонительная тактика коллектива Сергея Федорова впервые по ходу финального противостояния дала сбой, как и эффективность «красно-синих» в атаке.

Впрочем, «армейцы» все еще ведут в серии, и это не у них, а у «Ак Барса» по-прежнему нет права на ошибку. И у ЦСКА есть все шансы для того, чтобы завоевать Кубок Гагарина на глазах родной публики.

Эксперты Olimpbet полагают, что шестой матч финала с большой долей вероятности станет последним. И это наглядно демонстрируют коэффициенты как на отдельно взятую игру (П1 – 2.15, Х – 3.7, П2 – 3.2), так и на итоговый исход противостояния (Проход: ЦСКА – 1.24. Проход: «Ак Барс» – 4.06).  

В любом случае, серия больше в Москву не вернется, и если обладатель Кубка Гагарина не определится в четверг, он станет известен в субботу, 29 апреля, в Казани.

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