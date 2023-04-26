Экс-боец UFC Лиана Джоджуа встретилась с Нурланом Сабуровым
Экс-боец UFC Лиана Джоджуа опубликовала в соцсетях фото с казахстанским стендап-комиком Нурланом Сабуровым.
«Я со Скриптонитом 😅», – подписала фото Джоджуа.
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Россиянка грузинского происхождения провела в UFC 4 поединка, выиграв лишь раз. После третьего поражения Лиана была уволена из промоушена.
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