Экс-боец UFC Лиана Джоджуа встретилась с Нурланом Сабуровым

Экс-боец UFC Лиана Джоджуа опубликовала в соцсетях фото с казахстанским стендап-комиком Нурланом Сабуровым.

«Я со Скриптонитом 😅», – подписала фото Джоджуа.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Liana Jojua (@likajojua)

Россиянка грузинского происхождения провела в UFC 4 поединка, выиграв лишь раз. После третьего поражения Лиана была уволена из промоушена.

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