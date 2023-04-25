Диас Кабдуов о будущем Сабита Жусупова: «AMC Fight Night планирует защиту летом»

Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов про будущее чемпиона AMC Fight Night Сабита Жусупова:

«Сабит – чемпион AMC Fight Night, он мог выступить в UAE Warriors, но у него небольшая травма колена. Fight Night планируют его защиту пояса летом. Он тот боец, кто ментально готов к большим боям»

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