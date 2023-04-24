Менеджер Елеусинова: «Скоро будут новости»

Теги бокс Данияр Елеусинов Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Официальный представитель казахстанского олимпийского чемпиона Рио-де-Жанейро Данияра Елеусинова (11-0, 6 КО) в профессионалах Зия Алиев прокомментировал недавнее заявление своего подопечного в соцсетях.

«Новости будут, конечно, на днях. Работаем над некоторыми моментами сейчас», – сообщил менеджер боксера.

Напомним, что ранее на своей странице в Instagram Данияр Елеусинов выложил пост со словами: «Даст Бог, впереди хорошие новости!»

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