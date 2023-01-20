Данияр Елеусинов приступил к тренировкам в США
Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов (11-0, 6 КО) возобновил тренировочный процесс в США.
В социальных сетях Данияр опубликовал видео с тренировки в спортзале Майами, штат Флорида. Отметим, что в США «Казахский гром» находится с конца прошлого года.
Свой последний на сегодняшний день бой Данияр Елеусинов провел в декабре 2021 года, победив в Астане единогласным решением судей аргентинца Хуана Эрнана Леаля (15-3, 4 КО) и завоевав вакантный титул чемпиона мира IBO в полусреднем дивизионе. Однако не так давно казахстанец был лишен титула по причине низкой активности. Дата его возвращения на ринг пока не объявлена.
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