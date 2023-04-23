Чемпион Рио Данияр Елеусинов: «Впереди хорошие новости»

Олимпийский чемпион Рио по боксу Данияр Елеусинов намекнул на скорое возвращение на ринг.

«Даст Бог, впереди хорошие новости!» – написал Елеусинов в социальных сетях.

32-летний боксер выиграл все 11 поединков на профессиональном уровне. В последнем бою Елеусинов одержал победу решением судей у аргентинца Хуана Эрнана Леаля (15-13, 4 КО).

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