Боец UFC Алексеева: «Мой дед был уважаемым человеком в казахстанском ауле»

Российский боец UFC Ирина Алексеева рассказала о своих родственниках в Казахстане.

– Вы говорили, что поддерживаете связь со многими людьми из Казахстана: одноклассниками, первой учительницей. Они поддерживают вас, следят за вашими успехами?

– Да, мне даже из поселка писали взрослые люди, которые годятся мне в бабушки и дедушки. Мой дед был авторитетом в нашем ауле, не потому что блатной, а потому что помогал людям и его уважали. Мне приятно, что люди его помнят. Он работал завхозом в школе, а я за ним ходила как хвостик. Мы вместе сажали цветочки и отгоняли от них коз. Он сам сделал и поддерживал водонасосную станцию и обеспечивал аул водой, помогал при проблемах с электричеством, – сказала Алексеева.

Алексеева родилась в Казахстане, и в 14 лет переехала в Россию. В конце апреля Алексеева дебютирует в UFC в бою против швейцарки Штефани Эггер.

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