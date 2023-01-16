Менеджер Елеусинова рассказал о том, сколько зарабатывает боксер

Зия Алиев, менеджер казахстанского боксера Данияра Елеусинова, рассказал о заработке своего подопечного.

– Может, это является коммерческой тайной, но говорили, что Данияр получал за бой от 50 до 100 тысяч долларов... Где-то в районе этой суммы варьируется гонорар, плюс-минус?

– Ты имеешь в виду по новому контракту?

– Да. Ну, и по старому, за последние бои.

– Смотри, как происходит. Там ты поднимаешься по нарастающей: первые твои бои – определенная сумма, дальше, дальше, дальше, и заканчиваешь уже на мажорной ноте, скажем так. Твои гонорары уже начинают расти с той, с последней суммы. Соответственно да, такие суммы тоже были. Да, были. Но сама суть. Допустим, твой гонорар по новому контракту – просто цифру скажу – 130 тысяч долларов. Но это «flat fee», без минимума. То есть, если я скажу: «Вот Вирджил Ортис», который получает 500-600 тысяч, например, но ты должен с ним драться за 130 тысяч. Это рынок, это бизнес, есть минимальные суммы в разных весовых категориях. Мы долго изучали их, смотрели, кто сколько получает на рынке. Ты сопоставляешь уровни – Данияра с другим боксером – и понимаешь, кто сколько получает.

Напомним, ранее Елеусинов обвинил менеджеров в простое. За два года боксер провел только один бой. В декабре 2021 года он завоевал пояс чемпиона мира по версии IBO, а затем был лишен титула из-за отсутствия защиты.

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