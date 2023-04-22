Айдос Медет начал тренировки в США: «Я здесь никто, прилетел, чтобы стать кем-то»

Боксер из Казахстана Айдос Медет (11-0, 8 КО) прибыл в США для подготовки к бою. Казахстанец начал тренировочный процесс под руководством наставника Джеймса Бадди Макгирта.

«Свои тренировки в США я начал с личным тренером нашего брата, действующего чемпиона мира Жанибека Алимханулы Бадди Макгиртом. Я докажу свои способности в будущем. Я здесь никто, прилетел, чтобы стать кем-то. Я не буду считать свои рекорды. Я здесь 0-0. Всего 2 года, и я буду готов», – написал боксер в соцсетях.

В последнем бою Медет победил Зиевуддина Бахриддини (0-2) из Таджикистана на вечере бокса в Алматы.

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