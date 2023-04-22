«Манчестер Сити» и «Боруссия» – фавориты субботних противостояний

Аналитики Olimpbet составили коэффициенты на первый полуфинальный матч Кубка Англии и дуэль между «шмелями» и «орлами» в Бундеслиге.

Кубок Англии. 1/2 финала. «Манчестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед». 22 апреля, 21:45 (время Астаны)

Оба полуфинала Кубка Англии и решающий матч, согласно регламенту турнира, проводятся на главном стадионе страны «Уэмбли». Поскольку в соревновательной обойме лондонских клубов не осталось, можно сказать, что трофей будет разыгран на нейтральной территории.

Первую пару полуфиналистов составили «Манчестер Сити» и «Шеффилд Юнайтед». Сутками позже вторую путевку в главный матч разыграют «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед».

«Горожане» – основные претенденты на победу в розыгрыше Кубка, коэффициент на такой исход составляет 2.49. Их ближайший соперник из Шеффилда, напротив, – главный аутсайдер в борьбе за титул. Кэф на то, что «клинки» станут его обладателем, равен 34.

Понятное дело, что полуфиналист Лиги чемпионов и один из лидеров АПЛ – безоговорочный фаворит и в матче против команды, которая выступает в Чемпионшипе: П1 – 1.15, Х – 9, П2 – 17.

Даже в победу «Манчестер Сити» с перевесом в пять мячей букмекеры верят больше, чем в то, что «Шеффилд Юнайтед» просто не проиграет: Ф1 (-4.5) – 5.41 и Х2 – 5.87 соответственно.

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Бундеслига. 29-й тур. «Боруссия» (Дортмунд) – «Айнтрахт». 22 апреля, 22:30

На минувших выходных «Боруссия» имела все шансы единолично возглавить таблицу чемпионата Германии. Но не воспользовалась осечкой «Баварии» и упустила выездную победу над борющимся за выживание в Бундеслиге «Штутгартом» – на седьмой компенсированной минуте была зафиксирована ничья 3:3.

Насколько сильно такая драматическая развязка матча с «автозаводцами» отразится на психологическом состоянии «черно-желтых», должна показать их домашняя встреча с «Айнтрахтом». Это соперник достаточно крепкий, но уже не решающий серьезные задачи в оставшейся части сезона и, ко всему прочему, для дортмундцев весьма удобный.

Из десяти последних очных дуэлей между «шмелями» и «орлами» лишь одна завершилась победой клуба из Франкфурта-на-Майне, тогда как «Боруссия» выиграла шесть раз, а еще три встречи завершились мирным исходом.

Эксперты Olimpbet прогнозируют продолжение успешной для команды из Дортмунда серии: П1 – 1.65, Х – 4.47, П2 – 4.87.

Кроме того, матч ожидается «верховым»: Тотал (2.5) мен – 2.57, Тотал (2.5) бол – 1.51, с хорошими перспективами для голов в те и другие ворота: Обе забьют: да – 1.57, Обе забьют: нет – 2.41.

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