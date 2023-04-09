Геннадий Головкин: «Благодарен всем, кто остается вместе с нами»

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Экс-чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF Геннадий Головкин поблагодарил фанатов за поздравления с днем рождения.

«Спасибо за все поздравления и пожелания! Благодарен всем, кто остается вместе с нами. С днем рождения, Максим», – написал Головкин в соцсетях.

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