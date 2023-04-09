Геннадий Головкин: «Благодарен всем, кто остается вместе с нами»

Экс-чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super и IBF Геннадий Головкин поблагодарил фанатов за поздравления с днем рождения.

«Спасибо за все поздравления и пожелания! Благодарен всем, кто остается вместе с нами. С днем рождения, Максим», – написал Головкин в соцсетях.

Восьмого апреля братьям Головкиным исполнился 41 год.

Асу Алмабаев работал продавцом на базаре, дрался по 2-3 боя за ночь, а теперь подписал контракт с UFC

«Некоторые говорят, что они – волки. Волки под нами». Рахмонов задел Чимаева в соцсетях – тот ответил

Эрик Моралес: «Промоутеры Головкина сказали, что он уходит из бокса на неопределенный срок»