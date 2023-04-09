«Энфилд» – важный пункт на пути к чемпионству«канониров»

9 апреля в центральном противостоянии 30-го тура АПЛ сойдутся «Ливерпуль» и «Арсенал». Эксперты Olimpbet оценили шансы команд.

АПЛ. 30-й тур. «Ливерпуль» – «Арсенал». 9 апреля, 21:30 (время Астаны)

Матч на «Энфилде» – один из важнейших для «Арсенала» на пути к достижению цели, титулу в Премьер-лиге, которого у «канониров» не было 19 долгих лет. Но «Ливерпулю» победа в матче с лондонцами не менее важна: команда Юргена Клоппа в трех предыдущих турах набрала всего один балл, заметно осложнив себе задачу попадания в Лигу чемпионов по итогам сезона. В общем, очки позарез нужны и тем, и другим.

Если обратиться к статистике, то она явно не в пользу столичного коллектива. Она для него просто катастрофическая. «Арсенал» не может выиграть в Ливерпуле более десяти лет, с сентября 2012-го. А шесть последних очных дуэлей в АПЛ «скаузеры» выиграли у «оружейников» в родных стенах с общим счетом 22:4!

Матч первого круга сезона-2022/22, прошедший 9 октября, завершился победой лондонцев со счетом 3:2. Но теперь эксперты Olimpbet не видят в «канонирах» явного фаворита, считая шансы соперников на благоприятный исход практически равными: П1 – 2.74, Х – 3.74, П2 – 2.48.

Кроме того, аналитики полагают, что отличиться удастся одной и другой команде (Обе забьют: да – 1.61, Обе забьют: нет – 2.33), а сам матч, скорее всего, получится достаточно результативным: Тот (2.5) М – 2.17, Б – 1.74.

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