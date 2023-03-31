Дастан Оразбеков и розыгрыш призов: что ждет зрителей матча «Астана» – «Ордабасы»

2 апреля столичный футбольный клуб примет на родном стадионе шымкентцев, удачно стартовавших в нынешнем сезоне. Какие еще активности организаторы приготовили для фанатов двух команд?

Уже стали традиционными матчдеи в рамках Olimpbet-чемпионата Казахстана. Так, в воскресенье в 19:00 дляболельщиков клубов «Астана» и «Ордабасы» будет организован еще один праздник футбола.

Свои хиты исполнит популярный певец Дастан Оразбеков. Также гостей ждет розыгрыш премиального смартфона и игровой приставки, выступление диджея и зоны различных активностей.

Подержите своих фаворитов и примите участие в памятном футбольном мероприятии. Покупайте билеты онлайн и в кассах «Астана Арена» в день мероприятия. Цена – 500 тенге.

Кстати, специально для зрителей матча «Астана» –«Ордабасы» будет организована развозка от стадиона до 10 главных точек столицы:

• ТД «Гульжан» • ТД «Орбита» • мкр. Жастар • пр. Тауелсиздик • Дворец спорта «Шабыт» • ТД «Коктем» • Театр «Наз» • Театр «Жастар» • Медицинский университет Астана • Народный банк