Дастан Оразбеков и розыгрыш призов: что ждет зрителей матча «Астана» – «Ордабасы»
2 апреля столичный футбольный клуб примет на родном стадионе шымкентцев, удачно стартовавших в нынешнем сезоне. Какие еще активности организаторы приготовили для фанатов двух команд?
Уже стали традиционными матчдеи в рамках Olimpbet-чемпионата Казахстана. Так, в воскресенье в 19:00 дляболельщиков клубов «Астана» и «Ордабасы» будет организован еще один праздник футбола.
Свои хиты исполнит популярный певец Дастан Оразбеков. Также гостей ждет розыгрыш премиального смартфона и игровой приставки, выступление диджея и зоны различных активностей.
Подержите своих фаворитов и примите участие в памятном футбольном мероприятии. Покупайте билеты онлайн и в кассах «Астана Арена» в день мероприятия. Цена – 500 тенге.
Кстати, специально для зрителей матча «Астана» –«Ордабасы» будет организована развозка от стадиона до 10 главных точек столицы:
• ТД «Гульжан» • ТД «Орбита» • мкр. Жастар • пр. Тауелсиздик • Дворец спорта «Шабыт» • ТД «Коктем» • Театр «Наз» • Театр «Жастар» • Медицинский университет Астана • Народный банк
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