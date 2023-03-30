Никита Михайлис не будет продлевать контракт с «Барысом»
Нападающий «Барыса» Никита Михайлис не будет продлевать контракт с астанинским клубом.
В прошедшем сезоне 27-летний хоккеист набрал 41 (15+26) очко в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Барыс» впервые в истории занял последнее место в Восточной конференции и не вышел в плей-офф.
Напомним, слухи о переходе казахстанского форварда появлялись еще прошлым летом. Тогда столичный клуб смог удержать хоккеиста, предложив ему контракт нац 377 миллионов тенге.
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