«За наших!» Olimpbet запустил кампанию с щедрым призовым фондом

Болейте за казахстанский футбол. С акцией «Гонка за Camry» это не только патриотично, но и выгодно.

Olimpbet ценит своих клиентов и не на словах, а на деле поддерживает казахстанский футбол. А что если совместить это в одном большом проекте?

«Гонка за Camry» – новая масштабная акция от самого надежного казахстанского букмекера. Чтобы принять в ней участие и выигрывать призы на общую сумму 70 млн. тенге, нужно делать ставки на любое отечественное футбольное событие с 29 марта до 31 октября 2023 года.

Это матчи сборной Казахстана, Казахстанской Премьер-лиги, встречи в рамках Кубка и Суперкубка страны, а также игры по футзалу.

Главные призы – два автомобиля Toyota Camry 75 – будут разыграны в финале акции. Один из них – во время футбольного матча среди присутствующих болельщиков.

Также ежемесячно в прямом эфире будут проходить другие розыгрыши. В них участники выиграют денежные призы по 3 млн тенге, премиальную технику, фрибеты и сувениры от любимых клубов.

Важные условия акции «Гонка за Camry»:

– сделать ставку в приложении или на сайте Olimpbet.kz (ординар или экспресс) на любой матч казахстанского футбола или футзала;

– сумма ставки должна быть не менее 3000 тенге, с коэффициентом от 1.5.

Подробнее читайте на странице акции.

Справочно:

Olimpbet – крупнейший букмекер Казахстана, активно поддерживающий и развивающий спортивную индустрию страны. Спонсорские контракты с Olimpbet имеют многие отечественные федерации, клубы и спортсмены.

Особенно активно БК поддерживает отечественный футбол. Olimpbet является официальным партнером мужской и женской сборных Казахстана, Olimpbet-чемпионата Казахстана, Olimpbet-кубка Казахстана, Olimpbet-суперкубка. Выступает титульным спонсором восьми республиканских клубов.