Самые интересные отборочные матчи на Евро-2024 по версии Olimpbet

27 марта продолжится второй тур квалификации чемпионата Европы по футболу. «Зеленая армия» выступит против французского катка, «белые орлы» сойдутся с «горными», а черногорцы встретятся с бывшими соотечественниками.

Группа В. Ирландия – Франция. 28 марта, 00:45 (время Астаны)

Сборная Ирландии пропускала стартовый тур отбора, тогда как французы проехались катком по команде Нидерландов, разгромив «оранжевых» со счетом 4:0. Есть все основания полагать, что и «зеленую армию» в противостоянии с «трехцветными» ждет нечто подобное.

Эти соперники несопоставимы ни по регалиям, ни по своему текущему состоянию. Достаточно сказать, что в рейтинге ФИФА их разделяют 45 позиций: Франция – третья, Ирландия – 48-я. Одни дошли до финала ЧМ-2022 и едва его не выиграли, другие даже не отобрались на мундиаль в Катаре.

В пользу сборной из континентальной Европы говорит и статистика: островитяне не могут обыграть французов более сорока лет, с октября 1981-го года. Вот и эксперты Olimpbet считают коллектив Дидье Дешама абсолютным фаворитом предстоящей игры в Дублине: П1 – 10, Х – 5.17, П2 – 1.33.

Также аналитики отдают заметное превосходство гостям по угловым: П1 – 4.4, Х – 9.75, П2 – 1.34. Однако по желтым карточкам картина выглядит немного иначе: П1 – 2, Х – 4.1, П2 – 2.8.

Группа Е. Польша – Албания. 28 марта, 00:45

Сборные Польши и Албании замыкают квинтет Е после первого тура отборочного цикла, имея ноль очков на двоих. При этом, правда, албанцы пока даже не вступали в борьбу, а вот поляки успели потерпеть болезненное поражение от команды Чехии со счетом 1:3.

Вторая кряду осечка заметно осложнит турнирные перспективы «белых орлов» уже на старте квалификации. Так что они выжмут из себя все возможное, чтобы реабилитироваться за проигрыш чехам, тем более – на глазах родных болельщиков.

В официальных матчах «горные орлы» ни разу не побеждали поляков, добившись лишь двух ничейных результатов в восьми встречах.

Самый популярный букмекер Казахстана сильно сомневается, что «красно-черным» удастся прервать эту полосу неудач в ближайшем матче: П1 – 1.56, Х – 3.94, П2 – 6.58. Примечательно, что коэффициент на гол в исполнении форварда сборной Польши Роберта Левандовски в три с лишним раза ниже, чем на победу албанцев – 1.87.

Группа G. Черногория – Сербия. 28 марта, 00:45

Обе балканские сборные успешно стартовали в отборочном цикле Евро-2024, одержав «сухие» победы. Черногория одолела на выезде Болгарию 1:0, Сербия в родных стенах обыграла Литву 2:0.

Теперь соседям, некогда представлявшим одну страну, в очном споре предстоит решить, кто из них уйдет на почти трехмесячный перерыв в квалификации единоличным лидером группы. А может, их так и останется двое.

Эти команды дважды в истории играли друг против друга, и оба раза в розыгрыше Лиги наций-2018/19 побеждали сербы. Букмекеры и сейчас видят коллектив Драгана Стойковича явным фаворитом предстоящей встречи: П1 – 4.98, Х – 3.69, П2 – 1.74.

В плане угловых эксперты Olimpbet также отдают преимущество гостям, пусть и не столь существенное: П1 – 2.75, Х – 9.5, П2 – 1.65. А вот что касается желтых карточек, то здесь, по мнению аналитиков, шансы соперников приблизительно равны: П1 – 2.25, Х – 4.6, П2 – 2.3.

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