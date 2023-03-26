Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский после победы над Данией: «Большая победа над большим соперником»

Защитник сборной Казахстана Ян Вороговский прокомментировал победный матч отборочного этапа Евро-2024 против Дании (3:2).

– В первом тайме не получалось на левом фланге. Вас это как-то подстегивало?

– С самого начала игры мы чувствовали, что мы можем. Допустили две ошибки, но в раздевалке нас тренер поддержал и мы все собрались. Во второй тайме выложились на сто процентов и победили. Большая игра, большая победа против большого соперника.

– Вы участник двух забитых мячей. Когда решились на подачу, верили, что все получится?

– У нас с Абатом какая-то связка. В игре со Словенией не получилось забить, в этой забили.

– После поражения от Словении не чувствовалось ли, что остался долг перед болельщиками?

– Перед болельщиками всегда в долгу особенно с такой поддержкой.

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