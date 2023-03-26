Квалификация Евро-2024. Казахстан обыграл Данию

Теги Сборная Дании по футболу результаты сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Сборная Казахстана победила Данию во 2-м туре квалификации Евро-2024.

На дубль Хейлунда в первом тайме Казахстан ответил тремя взятиями ворот.

Евро-2024

Отборочный турнир

Казахстан – Дания 3:2 (0:2, 3:0)
Дата проведения
26 марта, 16.00, «Астана Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21 Хейлунд, 0:2 – 35 Хейлунд, 1:2 – 73, пенальти Зайнутдинов, 2:2 – 86 Тагыберген, 3:2 – 89 Аймбетов.
КазахстанШацкий, Габышев (Скворцов, 34), Малый (Ерланов, 46), Марочкин, Алип, Вороговский, Бейсебеков (Дарабаев, 83), Тагыберген, Зайнутдинов (Исламхан, 79), Оразов, Самородов (Аймбетов, 78).
ДанияШмейхель, Ба (Ларсен, 65), Кьер, Нельссон, Мэле (Кристенсен, 83), Нергор, Хейбьерг, Йенсен (Биллинг, 65), Дамсгор (Дарами, 65), Винд (Брэйтуэйт, 87), Хейлунд.
Предупреждения:
Аймбетов (90), Хейлунд (90), Шацкий (90).
Удаление:
Аймбетов (90).

15 комментариев

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Graziano
Вот это голище забил Асхат
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Ермек Жунусбаев
Қәмбәк по казахски!
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Евгений Цыбулин
Неожиданно и ОЧЕНЬ КРУТО!!!МОЛОДЦЫ,КАЗАХСТАН!!!Этот камбек,как наш,в Лужниках,в 2007-м,с Англией!)
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Ахмед Ахмед
красавцы
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laudrup
После первого тайма ведём 2 мяча, покупаю пиво и рыбу... получаем 3. Пиво не фартовое 💯%!!!
0
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Орыс-орыс онбаган
МАГомед Адиев
+3
0
+3
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Balgali Myrzahmet
Алға, ҚАЗАҚСТАН!
+2
0
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Орыс-орыс онбаган
Хлопнули датчан
+3
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Брулин
Дания расслабилась по ходу матча!Молодцы казахи. Большая победа, да еще и волевая!
+3
0
+3
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Bashibuzuck
Есть первая победа в этом отборе, и, даст Бог не последняя💪Алга🇰🇿🇰🇿🇰🇿
+3
0
+3
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Гусеконь
внезапно
+2
0
+2
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Адлет Амангельдин
Орлов: "Это потому что Алип в Зените играет"
+8
0
+8
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Arrahmano Matcyev
Магомед Адиев вошел в историю Казахстанс.

Ай маладца
+4
0
+4
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laudrup
Чувствовал, что можем потерять очки в Казахстане, но такое... Особенно после первого тайма. Казахам респект!
+5
-1
+4
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Дзюбиньо
ВОТ ЭТО КАМБЕК🤯👌
+10
0
+10
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