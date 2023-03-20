Даниил Донченко нокаутировал Амирхона Алиходжаева на Naiza 50
Украинский боец Даниил Донченко (5-1) победил представителя Узбекистана Амирхона Алиходжаева на турнире Naiza 50.
Судьи зафиксировали победу Донченко во 2-ом раунде (технический нокаут).
Алиходжаев потерпел третье поражение в карьере при пяти победах.
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