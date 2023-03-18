Айдар Махметов о бое Физиев – Гейджи: «Джастин никогда не проигрывал бойцам без пояса, Рафаэль станет первым»

Теги UFC MMA Джастин Гейджи Sports.ru - Казахстан Рафаэль Физиев Спорт Казахстана

Айдар Махметов сделал прогноз на бой Рафаэля Физиева и Джастина Гейджи:

 «Гейджи проигрывал только чемпионам или временным чемпионам UFC, ребятам без пояса он не проигрывал. Но Рафаэль, который идет на великолепной серии, станет первым бойцом не чемпионом, победившим Гейджи. Ударка у Физиева более точная, более кучная и на мой взгляд, Рафаэль более голодный. И он понимает, что в случае победы он приблизится к титулу»

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