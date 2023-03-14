Рустем Кудайбергенов перед дебютом в UAE Warriors: «Я не зря летел из Казахстана, настроен серьезно»

Казахстанский боец Рустем Кудайбергенов поделился своим ожиданием от дебюта в лиге UAE Warriors против узбека Ильхона Назимова:

«Он хороший боец с рекордом 9-2, тренируется в Тайланде в Muay Thai, хорошо двигается, бьет. Но мне это не важно, Иншаалах, я его остановлю. Настроен серьезно, я не зря летел сюда из Казахстана, моя цель только победа. Я готов и настроен серьезно»

Также боец рассказал о контракте с арабской лигой:

«Подписал меня кыргызский менеджер Марат Бекмурадов, он вышел на меня через тренера Дархана Адильбека. Пока подписали контракт на один бой. Дальше будет видно, если выиграю, говорят, что дадут контракт на 4 боя»

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