Куат Хамитов бросил вызов Нариману Аббасову: «Поехали»
Куат Хамитов после боя в лиге Mergen FC заявил о возможном реванше с Нариманом Аббасовым:
«В следующем бою Mergen FC и Камил Гаджиев совместно предлагают организовать большой турнир — Нариман Аббасов против Куата Хамитова, реванш. Поехали!»
Бойцы уже встречались, тогда победа решением судей досталась Нариману.
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