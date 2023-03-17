Куат Хамитов бросил вызов Нариману Аббасову: «Поехали»

Теги MMA Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Нариман Аббасов Спорт Казахстана

Куат Хамитов после боя в лиге Mergen FC заявил о возможном реванше с Нариманом Аббасовым:

«В следующем бою Mergen FC и Камил Гаджиев совместно предлагают организовать большой турнир — Нариман Аббасов против Куата Хамитова, реванш. Поехали!»

Бойцы уже встречались, тогда победа решением судей досталась Нариману.

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