Куат Хамитов: «Ко мне пришла вторая молодость»

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Боец MMA Куат Хамитов прокомментировал предстоящий бой с чемпионом ММА Series из Узбекистана Бобуром Курбановым.

– Многие говорят, что вы набрали превосходную форму. Правда?

– Да, я набрал хорошую форму. Если честно, последний раз я был в форме, наверное, в 2017 году. После этого был двухгодичный простой, потом я травмировался, а далее за месяц или три недели мне предложили бой с Аббасовым. В общем, с того момента у меня не было настолько сильной мотивации и я держался на старом багаже, но в этот раз я решил взять себя в руки и провел полноценный лагерь. Открылось второе дыхание, и я пахал.

– Значит, в этот раз дадите жару в клетке?

– Надеюсь, не только в этот раз. У меня серьезные планы и после этого у меня состоится еще один турнир в Алматы, и до конца года я планирую провести еще два-три боя и во всех них одержать досрочные победы. Сейчас я приеду, передохну одну неделю и начну подготовку к следующему бою. В общем, ко мне пришла вторая молодость.

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1 комментарий

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Орыс-орыс онбаган
И че этот трутень 6 лет на работал, а ещё на футболистов вякает. Я вот каждый день на работе "в форме".
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