Казахстан должен вернуться в мировую элиту скачек благодаря сотрудничеству Республиканской палаты по заводским породам лошадей и БК Olimpbet

15 марта в Алматы объявили о начале сотрудничества Республиканской палаты по заводским породам лошадей и букмекерской компании Olimpbet. Соглашение позволит Казахстану вернуться в мировую элиту скачек, увеличит популяцию заводских пород лошадей и повлияет на развитие конного спорта в стране.

Так, все ближайшие конноспортивные соревнования в Казахстане пройдут при поддержке Olimpbet. На текущий год запланировано 120 событий разного масштаба.

Талгат Жайсанбаев, руководитель республиканской Палаты по заводским породам лошадей, подчеркнул, что скачки, организованные на качественно новом уровне, с солидными призовыми вызовут оживление всей сферы. Простимулируют создание новых, стабильных рабочих мест, повлияют на подъем всей сопутствующей инфраструктуры.

В свою очередь, в Olimpbet рассказали, что решение поддержать конезаводчиков – это не коммерческий, а социальный проект. При этом он не только послужит развитию конного спорта, но и позволит создать целую отрасль экономики по международным стандартам.

«Именно конный спорт объединяет мировые элиты – от королевской семьи Великобритании до топов в списке «Форбс». Вступление в клуб скачек по международным стандартам и развитие инфраструктуры вокруг конного спорта – это важный шаг на пути в круг цивилизованных стран», – сообщил директор по развитию Olimpbet Константин Гусев.

Эльдар Жума, председатель дирекции ОЮЛ «Ассоциация букмекеров Казахстана», отметил, что на примере партнерства Olimpbet и РПЗПЛ можно наблюдать конструктивный диалог между госструктурами и бизнесом, а также добровольное сотрудничество представителей разных сфер экономики, отраслей, без посредников.

«Это и есть развитие прозрачной, инвестиционно привлекательной отрасли, что позволит предпринимателям строить ответственный эффективный долгосрочный бизнес, а государству собирать налоги», – сказал Эльдар Жума.

И как в завершении добавил Талгат Жайсанбаев, Казахстан имеет все необходимое для возрождения лучших традиций коневодства: климат, превосходных племенных лошадей, грамотных специалистов, а теперь и реальную поддержку от Olimpbet – лидера рынка в своей сфере. И не за горами тот день, когда казахстанские соревнования будут интегрированы в мировой календарь скачек, а наши жокеи получат заслуженные места в глобальном рейтинге.