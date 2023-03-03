Стала известна дата следующего турнира Alash Pride

Следующий турнир лиги Alash Pride пройдет в Туркестане 20 марта.

Предыдущий ивент лиги прошел в Бишкеке, в рамках которого был разыгран пояс в легчайшем весе, который выиграл казахстанец Рауан Бекболат.

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