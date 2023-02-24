Багдос Олжабай подписал контракт с UAE Warriors

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Казахстанский боец, победитель гран-при Alash Pride Багдос Олжабай подписал контракт с одной из сильнейших азиатских лиг UAE Warriors.

Ориентировочная дата дебюта – 18 марта. Одним из возможных соперников называется Мохамед Мачаев, выступающий под флагом Австрии.

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